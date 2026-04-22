YouTube позволит звёздам Голливуда бороться с дипфейками

YouTube позволит звёздам Голливуда бороться с дипфейками
Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у главного коммерческого директора YouTube Мэри Эллен Коу. Она рассказала о введении новой функции на видеохостинге для звёзд Голливуда.

Теперь знаменитости могут бороться с дипфейками, которые появляются в роликах, сделанных с помощью ИИ. По словам руководителя, актёры, спортсмены, музыканты и другие создатели контента могут выявлять и запрашивать удаление соответствующих видео на платформе.

Мы работаем над этим уже довольно давно, с момента разработки инструментов искусственного интеллекта и их влияния на платформу. Честно говоря, мы ещё не видели всех возможных вариантов развития событий, и мы тесно сотрудничаем с агентствами по работе с талантами и сторонними компаниями по управлению, чтобы публичные личности могли предотвратить негативные последствия.

Таким образом, звёзды Голливуда и другие знаменитости смогут бороться с нарушением авторских прав на YouTube. Ранее в Сети появились видео с дракой актёров Тома Круза и Брэда Питта, которые были созданы с помощью ИИ. Ролики вызвали бурную реакцию в соцсетях, а артисты выступили против их создания.

Об ИИ-битве Круза и Питта:
«Полная чушь»: звезда «Шан-Чи» Симу Лю — об ИИ-видео с Томом Крузом и Брэдом Питтом
