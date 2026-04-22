Банковские переводы по СБП всё-таки не станут платными с 1 мая

Центральный банк опроверг сообщения СМИ о новых тарифах переводов по СБП с 1 мая

Издание Газета.ру сообщило, что переводы через систему быстрых платежей (СБП) станут платными. Изменения вступят в силу с 1 мая.

Теперь минимальный тариф перевода составит 5 копеек, для сумм от 125 рублей, а максимальный 3 рубля, для переводов от 6 тыс. до 1 млн. рублей. Речь идёт об оплате товаров и услуг физическим лицом в пользу бизнеса, а также о выплатах от бизнеса физлицу. Кроме того, комиссия затронет расчёты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Переводы самому себе или другим до 100 тыс. рублей в месяц останутся бесплатными. То же самое касается оплаты в пользу государства, таких как пошлины, налоги и штрафы. Комиссия переводов среди бизнесменов будет работать в обе стороны — за зачисление денежных средств и списание.