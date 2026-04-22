Создатели «Телеги» пожаловались в ФАС из-за удаления приложения в App Store
Разработчики приложения «Телега» отправили заявление в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). Жалоба связана с удалением альтернативного клиента «Телеграма» из цифрового магазина App Store.

По словам создателей приложения, они направили апелляцию компании Apple после блокировки клиента — конкретных разъяснений они не получили. АО «Телега» утверждает, что никаких причин для запрета сервиса не было. Разработчики также отметили, что подобные действия наносят им существенный репутационный и финансовый ущерб.

Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple. Такие действия наносят нам существенный репутационный и финансовый ущерб, лишая доступа к платформе без аргументов, доказательств и возможности оспорить решения. Вместо технического диалога — немедленная блокировка, репутационный удар и формальные «отписки».

Приложение «Телега» исчезло из официального магазина App Store 9 апреля. До этого в СМИ появились расследования, которые утверждали, что клиент использует скрытые функции для перехвата трафика пользователей через российские серверы. iOS также начала блокировать запуск установленной программы. Создатели «Телеги» также добавили, что их приложение использует собственную архитектуру, которая не содержит скрытых механизмов и не вмешивается в работу операционной системы.

