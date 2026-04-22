Первый трейлер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой — выход 28 августа

Компания Ketchup Entertainment представила первый трейлер фильма «Хитрый койот». Лента выйдет в мировом прокате 28 августа.

Картина представляет собой гибрид игрового кино с анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету, ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в ленте сыграли Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Хитрого койота» сняли в 2023 году, но выпуск фильма откладывали из-за проблем с правами. В итоге ленту приобрела компания Ketchup Entertainment, которая заявила о выпуске фильма.