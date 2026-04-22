Netflix пытается тайно сорвать сделку Warner Bros. и Paramount — СМИ

Издание Puck сообщило, что стриминговый сервис Netflix не одобряет слияние корпораций Paramount и Warner Bros. По данным СМИ, компания пытается тайно противостоять покупке.

Источники журналистов утверждают, что Netflix тайно ищет специалистов по общественным связям, которые помогут нарушить сделку или затормозить её. При этом сам стриминговый сервис отрицает какое-либо вмешательство в процесс.

Изначально Netflix планировал выкупить Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд. Однако сделка сорвалась из-за того, что Paramount предложила большую сумму. Тогда сообщалось, что онлайн-кинотеатр отказался перебивать стоимость. Сумма будущей сделки составила $ 31 за акцию — общая стоимость равна $ 110 млрд, что делает её одной из крупнейших за всю историю киноиндустрии.