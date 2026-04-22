Стартовали съёмки второго сезона «Декстера: Воскрешение»

Компания Paramount объявила о старте съёмок второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение». О производстве новых эпизодов также рассказал звезда шоу Майкл С. Холл.

Артист отметил, что рад участвовать в проекте и радовать фанатов новым сезоном шоу. Он также заявил, что продолжение подарит множество сюрпризов зрителям.

Привет со съёмочной площадки во время первой недели производства второго сезона «Декстера: Воскрешение» Это происходит. У нас есть захватывающие возвращения и новые приглашённые звёзды. Мы запланировали ещё одну головокружительную поездку с вами. Мы рады создавать её и с нетерпением ждём возможности поделиться ею с вами. Оставайтесь на связи.

Дата выхода второго сезона «Декстера: Воскрешение» пока неизвестна. Ранее стало известно, что к актёрскому составу продолжения присоединились Брайан Кокс («Наследники»), Ума Турман («Убить Билла») и Ден Стивенс («Зов предков»).

