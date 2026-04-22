ФАС России прокомментировала удаление «Телеги» из App Store

Издание «РИА Новости» поговорило с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России насчёт удаления приложения «Телега» из App Store. Ведомство рассказало об обращении создателей альтернативного клиента «Телеграма».

В ФАС отметили, что поступившее заявление от АО «Телега» — не первый случай в отношении Apple. В ведомстве заявили, что компания могла нарушить российский закон о защите конкуренции.

Поступившее заявление от АО «Телега» — это не первый сигнал в отношении Apple. Действия компании могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Нарушение антимонопольного законодательства влечёт за собой соответствующие правовые последствия.

«Телега» исчезла из официального магазина App Store 9 апреля. До этого в СМИ появилась информация, что приложение использует скрытые функции для перехвата трафика пользователей через российские серверы. iOS также начала блокировать запуск установленной программы. После этого создатели клиента написали обращение в ФАС, заявив о несогласии с решением Apple.