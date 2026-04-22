Фильм Очень страшное кино 6 (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, тизер

Тизер комедии «Очень страшное кино 6» с пародией на фильм «Майкл» — выход 5 июня
Кинокомпания Paramount Pictures представила тизер комедии «Очень страшное кино 6». В ролике авторы показали пародию на фильм «Майкл» — новую биографическую картину про культового музыканта Майкла Джексона.

Шестая часть популярной серии вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте вновь будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировом прокате 5 июня. Главные роли вновь исполнят Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой»), Марлон Уайанс («Без чувств») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями».

