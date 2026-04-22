Геймплейный трейлер 007: First Light про Джеймса Бонда — релиз 27 мая

Студия IO Interactive представила геймплейный трейлер игры 007: First Light. В ролике разработчики показали различные способы выполнения миссий.

Так, в проекте будет возможность выполнить сюжетные задания, используя разные подходы: доступны открытый бой и скрытное прохождение. Авторы продемонстрировали, что молодой Джеймс Бонд способен заговаривать противников, чтобы добраться до цели. Кроме того, он может незаметно убить врагов или пробраться мимо них через скрытые пути.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Проект выйдет с полной поддержкой русского языка. Проект расскажет о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.