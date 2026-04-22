Леонардо Ди Каприо призвал фанатов выступить против отмены природного закона в США

Знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо призвал фанатов выступить против отмены одного из природных законов в США. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Речь идёт о законопроекте, который направлен на отмену Закона об охране исчезающих видов. Артист заявил, что новая инициатива уничтожит наиболее уязвимые популяции растений и животных, которые нужны для работы многих экосистем на Земле. Он призвал Палату представителей США встать на защиту природы.

Сегодня, в День Земли, Палата представителей США собирается проголосовать за отмену Закона об охране исчезающих видов, променяв будущее жизни на Земле на краткосрочную экономическую выгоду богатых. Сегодняшний законопроект уничтожит наиболее уязвимые виды, которые необходимы для функционирования экосистем. Я призываю Палату представителей отклонить эту экзистенциальную угрозу нашей национальной безопасности и выбрать путь защиты и восстановления видов, а также защиты живых систем, от которых мы все зависим.

Закон об охране исчезающих видов в США ввели в 1973 году — его подписал президент Ричард Никсон. Проект запрещает действия, угрожающие редким животным, растениям и их среде обитания. Благодаря нему от вымирания были защищены сотни видов, включая медведя гризли и калифорнийского кондора.

Ди Каприо призвал каждого из американских фанатов позвонить напрямую в Палату представителей США и призвать каждого из участников выступить против отмены закона. Артист также разместил телефонный номер американского Капитолия.

