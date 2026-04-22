Результаты групповой стадии PGL Wallachia Season 8 в Dota 2

22 апреля завершилась групповая стадия PGL Wallachia Season 8 в Dota 2. По её итогам 8 из 16 коллективов прошли в плей-офф.

BetBoom Team и Aurora Gaming прошли группу без единого поражения, в то время как Team Spirit и HEROIC сумели пройти в плей-офф со статистикой 3-2.

Итоговая таблица групповой стадии PGL Wallachia Season 8 в Dota 2

КомандыМатчи
BetBoom Team3-0
Aurora Gaming3-0
PARIVISION3-1
Team Liquid3-1
Team Falcons3-1
South America Rejects3-2
HEROIC3-2
Team Spirit3-2
GamerLegion2-3
Xtreme Gaming2-3
MOUZ2-3
Vici Gaming1-3
Virtus.pro1-3
Natus Vincere1-3
Team Yandex0-3
Tundra Esports0-3

Плей-офф пройдёт с 23 по 26 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.

