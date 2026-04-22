Результаты групповой стадии PGL Wallachia Season 8 в Dota 2
22 апреля завершилась групповая стадия PGL Wallachia Season 8 в Dota 2. По её итогам 8 из 16 коллективов прошли в плей-офф.
BetBoom Team и Aurora Gaming прошли группу без единого поражения, в то время как Team Spirit и HEROIC сумели пройти в плей-офф со статистикой 3-2.
Итоговая таблица групповой стадии PGL Wallachia Season 8 в Dota 2
|Команды
|Матчи
|BetBoom Team
|3-0
|Aurora Gaming
|3-0
|PARIVISION
|3-1
|Team Liquid
|3-1
|Team Falcons
|3-1
|South America Rejects
|3-2
|HEROIC
|3-2
|Team Spirit
|3-2
|GamerLegion
|2-3
|Xtreme Gaming
|2-3
|MOUZ
|2-3
|Vici Gaming
|1-3
|Virtus.pro
|1-3
|Natus Vincere
|1-3
|Team Yandex
|0-3
|Tundra Esports
|0-3
Плей-офф пройдёт с 23 по 26 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.
