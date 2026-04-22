Результаты групповой стадии PGL Wallachia Season 8 в Dota 2

22 апреля завершилась групповая стадия PGL Wallachia Season 8 в Dota 2. По её итогам 8 из 16 коллективов прошли в плей-офф.

BetBoom Team и Aurora Gaming прошли группу без единого поражения, в то время как Team Spirit и HEROIC сумели пройти в плей-офф со статистикой 3-2.

Итоговая таблица групповой стадии PGL Wallachia Season 8 в Dota 2

Команды Матчи BetBoom Team 3-0 Aurora Gaming 3-0 PARIVISION 3-1 Team Liquid 3-1 Team Falcons 3-1 South America Rejects 3-2 HEROIC 3-2 Team Spirit 3-2 GamerLegion 2-3 Xtreme Gaming 2-3 MOUZ 2-3 Vici Gaming 1-3 Virtus.pro 1-3 Natus Vincere 1-3 Team Yandex 0-3 Tundra Esports 0-3

Плей-офф пройдёт с 23 по 26 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.