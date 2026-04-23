В кинотеатрах России вышел боевик «Мститель» с Милой Йовович в главной роли
С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы боевика «Мститель» с Милой Йовович в главной роли. Ленту уже крутят во всех городах страны.
Героиня фильма — ветеран войны Никки, которая оставила свою карьеру в прошлом. Сейчас она воспитывает дочь Хлою и ведёт тихую жизнь. Ровно до того момента, когда девочку похищают. Никки предстоит найти обидчиков и вернуть самого дорогого человека в своей жизни.
В фильме также снялись Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка») и Изабель Майерс («Безрассудный»). Режиссёром боевика выступил Адриан Грюнберг, снявший «Рэмбо: Последняя кровь» и «Мегалодона».
