Бенедикт Камбербэтч сыграет в экранизации романа про ограбление Ватикана
По данным Deadline, звезда фильмов Marvel Studios и сериала про Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч сыграет в картине A24 об ограблении Ватикана. Это будет экранизация романа Ника Брукера «Белый дым», который выйдет в 2027 году.
В центре сюжета группы мошенников и воров, которые решают украсть сокровища Ватикана во время конклава. Кто ещё сыграет вместе с Камбербэтчем, неизвестно.
За право снять фильм или сериал боролись разные компании. Поскольку книга — первая в серии, продавцы решили, что экранизация имеет смысл, а предложение A24 и SunnyMarch было слишком заманчивым, чтобы от него отказываться.
