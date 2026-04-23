Майкл Б. Джордан и Глен Пауэлл действительно сыграют в фильме по «Полиции Майами»

По данным Variety, Майкл Б. Джордан и Глен Пауэлл действительно сыграют главные роли в «Полиции Майами». Ранее об этом ходили слухи, которые подтвердились. Джордан сыграет Рикардо Таббса, а Батлер — Джеймса «Сонни» Крокетта.

Картина получила название «Полиция Майами '85». Режиссёром выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Съёмки стартуют в конце года, но точной даты пока нет.

Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.