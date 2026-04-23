Вышел новый постер четвёртого сезона «Легенды о Vox Machina»

Amazon Prime Video выпустила постер четвёртого сезона мультсериала «Легенды о Vox Machina». Он стартует 3 июня сразу с трёх эпизодов.

Проект — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, созданный Metapigeon, Titmouse, Inc. и Amazon MGM Studios. Мультсериал основан на первой кампании веб-сериала Dungeons & DragonsCritical Role. Премьера состоялась на Amazon Prime Video 28 января 2022 года.

В озвучке приняли участие Лора Бэйли, Талиесин Джаффе, Эшли Джонсон, Мэттью Мерсер, Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригель и другие. «Легенда о Vox Machina» получит и пятый сезон, но его дату выхода пока не говорят.