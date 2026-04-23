Раскрыта продолжительность фильма «Мандалорец и Грогу»
В сети кинотеатров США появилась информация, что хронометраж фильма «Мандалорец и Грогу» составил 2 часа 12 минут.
Лента расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.
Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступит Джон Фавро, а продюсером вместе с ним станет Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.
