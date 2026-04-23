Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» вышел на Netflix
Поделиться
Сегодня, 23 апреля, на Netflix состоялась премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Для просмотра доступны все 10 эпизодов.
Сюжет проекта развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, и только компания подростков сможет их остановить.
Над анимационным шоу работали Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и популярному проекту «Фанбой и Чам Чам».
Комментарии
- 23 апреля 2026
-
18:45
-
18:31
-
18:20
-
18:06
-
18:02
-
17:49
-
17:16
-
16:56
-
16:30
-
16:01
-
15:34
-
15:25
-
15:07
-
14:39
-
14:25
-
14:14
-
13:54
-
13:45
-
13:23
-
13:17
-
12:59
-
12:47
-
12:20
-
11:29
-
10:37
-
09:59
-
09:44
-
09:38
-
08:33
-
07:20
-
06:43
- 22 апреля 2026
-
22:03
-
20:57
-
20:53
-
20:29