Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» вышел на Netflix

Сегодня, 23 апреля, на Netflix состоялась премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Для просмотра доступны все 10 эпизодов.

Сюжет проекта развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, и только компания подростков сможет их остановить.

Над анимационным шоу работали Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и популярному проекту «Фанбой и Чам Чам».