Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель Марио не понял, почему критики разнесли «Супер Марио: Галактическое кино»

Комментарии

Создатель Марио легендарный японский геймдизайнер Сигэру Миямото высказался о сильной критике мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Он признался, что остался ошарашен такой реакцией на картину.

По словам Миямото, его сбивает с толку, почему по мультфильму так резко прошлись даже те, кто, казалось бы, должен выступать за развитие киноиндустрии и его разнообразие.

Мы пришли из другой сферы и сделали всё возможное, чтобы вдохнуть новую жизнь в киноиндустрию. И всё же те, кто должен защищать киноиндустрию, настроены крайне негативно. Это действительно сбивает с толку.

«Супер Марио: Галактическое кино» показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android