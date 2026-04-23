Фильм ужасов «Мумия» от автора «Восстания зловещих мертвецов» вышел в России

16 апреля состоялась мировая премьера фильма ужасов «Мумия». Спустя восемь дней после запуска в СНГ новый взгляд на классическую историю о восставшей мумии также появился в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции хоррор добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 25 апреля.

Новая «Мумия» рассказывает о молодой семье, на дочь Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение, его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила. Режиссёром ленты выступил Ли Кронин — автор популярного хоррора «Восстание зловещих мертвецов».