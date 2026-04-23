Для Crimson Desert вышел патч с уровнями сложности, складом продуктов и новыми питомцами

Корейская студия Pearl Abyss выпустила большой патч для Crimson Desert под версией 1.04.00. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Так, в обновлении появились уровни сложности: простой, базовый и сложный. По просьбам геймеров в экшен добавили «Крепкий склад с собираемыми предметами» с 1000 ячеек, пять новых видов кошек и питомца-птицу, улучшенный интерфейс в режиме обустройства, новое оружие для всех трёх героев, 13 видов татуировок и другой контент.

Разработчики также переработали баланс боссов, доработали управление с новыми пресетами, улучшили качество текстур и чёткость рендеринга удалённых объектов, устранили множество багов и внесли другие изменения. С полным списком обновлений в патче 1.04.00 можно ознакомиться на официальном сайте Crimson Desert.