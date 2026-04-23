Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России состоялась премьера комедии «Родительский дом» с Романом Курцыным

Комментарии

С сегодняшнего дня в России стартовали показы комедийного фильма «Родительский дом» с Романом Курцыным.

Лента рассказывает историю стюардессы Даши, которая решает продать бабушкин дом и купить квартиру в столице. Она приезжает в деревню, где встречает свою первую любовь — деревенского сыровара Мишу. Вместе со своим юным племянником Петровичем они превращают сделку с недвижимостью в настоящее испытание. Со временем Даша начинает понимать, что родительский дом не продаётся.

Главные роли в фильме сыграли Полина Максимова («Чебурашка») и Роман Курцын («Бременские музыканты»). Режиссёрами выступили Макс Максимов и Анна Герт («На деревню дедушке»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android