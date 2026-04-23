Китайцы уничтожают рейтинг рогалика Slay the Spire 2 в Steam
5 марта состоялся релиз Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика. Проект добрался до раннего доступа Steam с кооперативом и множеством других нововведений, получив огромное количество позитивных отзывов на старте.

Спустя полтора месяца для игры вышел крупный патч, который ввёл некоторые изменения в баланс. Разработчики, в том числе усилили боссов в финальном акте и ослабили некоторые популярные карты, что взбесило некоторых игроков. Больше всего негатива в обзорах оставляют китайские геймеры, которые остались крайне недовольны изменениями.

В своих рецензиях они иронично сравнивают отрицательные отзывы с выпадением не той карты в самой Slay the Spire 2, жалуются на слишком сильных боссов в третьем акте и ругают авторов за большие проблемы с балансом на финальных стадиях «Возвышения».

Рейтинг Slay the Spire 2 в Steam — всего 39% в Китае

Фото: Steam

Что пишут китайские игроки про Slay the Spire 2

Я написал положительный отзыв, но он вступит в силу только в следующем раунде. Написал пятизвёздочный отзыв, но рейтинг снижается на одну звезду за каждое написанное мной слово. Каждый положительный отзыв, который вы пишете, обнуляется, вам запрещено писать положительные отзывы в этом раунде.
Не откажусь от негативного отзыва, пока разработчики публично не проведут стрим с показом, как пройти игру на 10-м «Возвышении» всеми персонажами. Мне трудно понять, какой образ мышления привёл их к подобным правкам баланса.
Игра заслуживает пяти звёзд, но оставшиеся четыре звезды будут заработаны в следующем раунде.
Собирался поставить пять звёзд, но первая карта была использована, вторая не выпала, за третью пришлось доплатить, но её нельзя было использовать, а четвёртую атаковали, чтобы она не заняла слот, поэтому могу поставить только плохую оценку.
Характерная черта современных игр — если контента недостаточно, его компенсируют изменениями баланса. Чем сложнее игра, тем меньше людей расстраивается из-за недостатка контента, тем больше они концентрируют свои эмоции на всё более ужасном балансе.

Сами разработчики из студии Mega Crit пока не комментировали наплыв отрицательных обзоров от геймеров из Китая.

