Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это наш дом». NASA показало фото Земли с «Артемиды-2» в высоком качестве
Комментарии

Агентство NASA продолжает публиковать новые кадры из космической миссии «Артемида-2». В этот раз в организации представили четыре фотографии Земли в высоком качестве — они были сделаны на специальную аппаратуру, предназначенную для космических снимков с корабля «Орион».

Публикации фотографий в NASA приурочили к Дню Земли — он празднуется 22 апреля.

Фото: NASA

Это наш дом. В День Земли посмотрите на нашу планету так, как её увидели наши астронавты во время выполнения миссии «Артемиды-2».

Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года — она прошла со 2 по 11 апреля. По плану NASA в ближайшие годы состоится множество других отправлений на Луну. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на спутнике Земли.

Материалы по теме
Фото
NASA показало фото экипажа «Артемиды-2» после возвращения на Землю
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android