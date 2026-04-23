«Это наш дом». NASA показало фото Земли с «Артемиды-2» в высоком качестве

Агентство NASA продолжает публиковать новые кадры из космической миссии «Артемида-2». В этот раз в организации представили четыре фотографии Земли в высоком качестве — они были сделаны на специальную аппаратуру, предназначенную для космических снимков с корабля «Орион».

Публикации фотографий в NASA приурочили к Дню Земли — он празднуется 22 апреля.

Фото: NASA

Это наш дом. В День Земли посмотрите на нашу планету так, как её увидели наши астронавты во время выполнения миссии «Артемиды-2».

Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года — она прошла со 2 по 11 апреля. По плану NASA в ближайшие годы состоится множество других отправлений на Луну. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на спутнике Земли.