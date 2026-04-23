Слитый мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» начали показывать в России

Слитый мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» начали показывать в России
12 апреля в Сети появились отрывки из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха», основанного на культовом мультсериале. Это произошло за полгода до премьеры ленты — она должна выйти 9 октября на стриминговом сервисе Paramount Plus. Чуть позже выяснилось, что картина полностью утекла в Сеть благодаря некому хакеру, который опубликовал её в открытом доступе.

23 апреля в некоторых кинотеатрах России начались неофициальные показы будущей ленты. Судя по всему, определённые киносети решили воспользоваться утечкой и показать незаконченную версию будущей ленты в качестве 1080p и с незавершёнными спецэффектами — ещё до показа полноценного трейлера.

Главные роли в картине «Аватар: Последний маг воздуха» озвучили Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики») — последний сыграл злодея. Ранее в Paramount начали расследование утечки.

