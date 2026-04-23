Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я ошибался». Режиссёр «Железного человека» был против смерти Тони Старка во «Мстителях»

Комментарии

На шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» гостем стал режиссёр фильма «Железный человек» Джон Фавро. Он рассказал о своём отношении к сюжету ленты «Мстители: Финал».

По словам постановщика, когда братья Руссо снимали картину, он позвонил им и высказался против смерти Тони Старка в конце. Однако теперь Фавро признаёт, что ошибался насчёт эпизода — по его мнению, авторы смогли сделать гибель персонажа Роберта Дауни-младшего трогательной.

Я позвонил братьям Руссо и сказал: «Не знаю, понравится ли это людям». Потому что были дети, которые выросли с этим персонажем. Но должен вам сказать, они справились с этим просто великолепно. Актёры так замечательно сыграли, полагаю, сцена добавила фильму трогательности. Я ошибался. У меня перехватило дыхание! Хотя это всего лишь фильм, эти персонажи были частью моей жизни так долго.

Несмотря на смерть Тони Старка, актёр Роберт Дауни-младший вернётся в киновселенную Marvel. Он сыграет культового злодея Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день», который выйдет в мировом прокате 18 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android