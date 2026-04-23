Русский трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — в России с 28 мая

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил русский трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Единая лента Квентина Тарантино выйдет в российских кинотеатрах уже 28 мая.

Легендарный режиссёр называет переиздание лучшим способом посмотреть фильм. Изначально Тарантино создавал «Убить Билла» как одну большую картину, но в итоге её разделили на две части. Спецверсия также получила новый анимационный сегмент, который длится семь минут. Таким образом, хронометраж картины составляет 4 часа 35 минут.

Обе части «Убить Билла» вышли в 2003-2004 годах и рассказывали о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.