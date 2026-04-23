Россияне стали больше платить за мобильную связь — исследование

Компания «Экомобайл» провела исследование российского рынка мобильной связи. Аналитики выяснили, что в стране за 2025 год выросли стоимость тарифов и потребление интернета.

Ежемесячный платёж за мобильную связь у всех операторов увеличился в среднем на 18%. По данным аналитиков, причина роста оплаты заключается в переходе абонентов на более ёмкие пакеты услуг, индексации, а также пересмотре тарифных линеек. В большинстве случаев платёж выростает у абонентов в возрасте от 18 до 25 лет — средняя плата увеличилась на 29%. При этом пользователи в возрасте от 36 до 45 лет стали платить больше только на 15-18%.

Мобильную сеть чаще использовали пользователи тарифов МТС в 2025 году — потребление выросло на 15%. У «Мегафона» потребление увеличилось на 14%, у «Билайна» — на 26%. Прирост уникальных пользователей вырос у оператора Т2 — аж на 124%. У «Мегафона» и МТС число абонентов увеличилось на 16% и 30% соответственно.