Третий сезон «Эйфории» обошёл по популярности пятый сезон «Пацанов» в России

«Кинопоиск» поделился актуальным списком самых популярных фильмов и сериалов в России. В период с 13 по 19 апреля лидером топа оказалась «Эйфория» — проект обошёл «Пацанов» и «Универ: 15 лет спустя» от ТНТ благодаря старту третьего сезона.

Драматический проект от HBO запустился с 584 баллами интереса — это почти в два раза больше запуска второго сезона в 2022 году. В актуальную пятёрку также вошёл второй сезон картины «Молодёжка: Новая смена» и четвёртый сезон «Неуязвимого» — супергеройской ленты от Amazon.

Самые популярные сериалы в России с 13 по 19 апреля Фото: «Кинопоиск»

В первую десятку также вошли новые «Папины дочки», российско-аргентинская картина «Эль Руссо», финал третьего сезона аниме «Магическая битва» и драма «Тень сомнений».