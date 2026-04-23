Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сарос (2026) — дата выхода, будет ли русская озвучка

Релизный трейлер Saros — рогалик от авторов Returnal выйдет 30 апреля на PS5
Комментарии

Студия Housemarque представила релизный трейлер игры Saros. Разработчики показали новые кадры с разнообразными локациями и сражениями.

Сюжет проекта расскажет об Арджуне Деврадже, который отправляется исследовать планету Каркоза. Герою предстоит сразиться с тёмными существами, чтобы спасти мир от зловещего затмения.

Игра представляет собой роуглайт-экшен от третьего лица. Пользователям предстоит исследовать процедурно-генерируемые локации и участвовать в быстрых сражениях с противниками. Одной из ключевых механик проекта станет система ресурсов, которая позволит постоянно улучшать оружия и пополнять снаряжение новыми приспособлениями.

Рогалик от создателей Returnal выйдет на PlayStation 5 уже 30 апреля. Ритейлеры сообщают, что в игре будет русский перевод в виде озвучки и субтитров.

10 советов по Windrose, которые спасут вас в пиратстве
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android