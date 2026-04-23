Вышли новые эпизоды сериала «Молодёжка: Новая смена» — второй сезон завершён

23 апреля состоялась премьера 15-й и 16-й серий второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена». Продолжение хоккейного шоу подошло к концу спустя 10 дней трансляций на СТС и в российских онлайн-кинотеатрах.

Во втором сезоне спортивного шоу ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.

К своим ролям в сериале вернулись Анатолий Кот, Алёна Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселёв и Ангелина Поплавская.