Кинотеатры России не покажут фильмы Голливуда до 11 мая

Издание Сinemaplex сообщило, что российские кинокомпании начали поддерживать отказ кинотеатров от показа голливудских фильмов на майские праздники. Иностранные ленты не планируют демонстрировать в прокате с 30 апреля по 11 мая.

По данным СМИ, «Атмосфера кино» отправила кинотеатральным сетям меморандум из-за проката военного фильма «Литвяк». Журналисты отмечают, что таким образом кинокомпания поддержала инициативу Ассоциации владельцев кинотеатров об отказе демонстрировать голливудские фильмы в начале мая.

В первые дни мая в кинотеатрах России будут доступны отечественная адаптация мультфильма «Тачки» под названием «Грузовички», комедия «Ждун 2», драма «Кукла» и фантастика «Кассета номер семь». При этом киносети могут отказаться от показа зарубежных картин «Дьявол носит Prada 2» и «Майкл».