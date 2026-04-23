Большой трейлер сериала «Звёздный городок» — спин-оффа «Ради всего человечества» про СССР

Компания Apple представила большой трейлер сериала «Звёздный городок». Спин-офф популярного шоу «Ради всего человечества» стартует 29 мая на стриминговом сервисе Apple TV. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Действие проекта развернётся в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы сериала обещают продемонстрировать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.

Главные роли сыграли Рис Иванс («Дом дракона»), Анна Максвелл Мартин («Джейн Остин»), Агнес О'Кейси («Волчий зал») и другие актёры. Авторами проекта выступили Мэтт Уолперт и Бен Недиви — создатели «Ради всего человечества».