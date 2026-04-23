Акционеры Warner Bros. одобрили cделку с Paramount за $ 111 млрд

Акционеры Warner Bros. одобрили cделку с Paramount за $ 111 млрд
Акционеры компании Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount. Большинство инвесторов корпорации выступили за слияние на внеочередном собрании.

При этом акционеры выразили несогласие с компенсацией генеральному директору компании Дэвиду Заславу. Ранее СМИ сообщали, что он в результате сделки может получить около $ 550 млн и покинет Warner Bros. Решение по этому вопросу остаётся за советом директоров.

Изначально выкупить Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд планировал стриминговый сервис Netflix. Однако сделка сорвалась из-за того, что Paramount предложила большую сумму. Тогда сообщалось, что онлайн-кинотеатр отказался перебивать стоимость. Сумма будущей сделки составила $ 31 за акцию — общая стоимость равна $ 110 млрд, что делает её одной из крупнейших за всю историю киноиндустрии. Теперь корпорации должны получить одобрение антимонопольных органов и регуляторов, чтобы приступить к слиянию.

О сделке с Paramount:
Netflix пытается тайно сорвать сделку Warner Bros. и Paramount — СМИ
