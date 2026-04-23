Разрубание арбуза и капусты: авторы «Войны миров: Сибирь» показали работу над звуком игры

Российская студия «Мгла» выпустила новый дневник разработки игры «Война миров: Сибирь». В ролике авторы рассказали, как они работают над звуками для проекта.

Разработчики продемонстрировали способы, которыми они достигают нужных звуковых эффектов. Например, отрубание конечностей имитируется звуком разреза кочана капусты, а треск черепа — разбитым арбузом. Авторы также показали, какие аудиоприёмы они используют, чтобы изобразить хождение по локациям, падения героя и взмахи оружия.

«Война миров: Сибирь» — сюжетная игра, вдохновлённая классическим романом Герберта Уэллса. События проекта развернутся в альтернативном 1896 году во время вторжения марсиан на Землю. История расскажет о нескольких персонажах, которые пытаются покинуть охваченный паникой Петроград и добраться до Сибири в поисках спасения. Игра выйдет не раньше 2027 года.