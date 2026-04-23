В Rocket League добавят античит Easy Anti-Cheat из Fortnite — спустя 11 лет после релиза

Разработчики гоночной футбольной аркады Rocket League из студии Psyonix объявили о важном нововведении. 28 апреля в игру добавят античит Easy Anti-Cheat от Epic Games — это произойдёт спустя 11 лет после выхода проекта в июле 2015-го.

Авторы отметили, что вместе с появлением защиты от читеров Rocket League перестанет поддерживать модификации, которые крайне популярны в сообществе проекта. Геймеры всё же смогут запустить игру без самого Easy Anti-Cheat, однако в этом случае онлайн-матчи будут отключены. При этом контент из Мастерской Steam продолжит работать в обоих режимах.

Easy Anti-Cheat — один из самых популярных античитов в игровой индустрии. Сейчас программа используется во множестве сетевых игр, включая Apex Legends, Fortnite, Sea of Thieves, Elden Ring и Squad. Судя по всему, авторы решили добавить защиту от читеров по просьбам фанатов, которые последние годы жалуются на обилие невероятно мощных ботов и нечестных геймеров, которые используют DDOS-атаки на сервера прямо во время матчей.