Чёрно-белые и цветные кадры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — выход 27 мая

Издание IGN представило стильные кадры из сериала «Паук-Нуар». На них изображены разные сцены из шоу в чёрно-белом и цветном стиле.

Проект расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях — цветной и чёрно-белой.

«Паук-Нуар» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 27 мая. Бена Рейли воплотил на экране знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же супергероя в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В шоу также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).