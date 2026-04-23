Умер Алексей Пиманов, режиссёр и ведущий Первого канала

Первый канал сообщил о смерти ведущего Алексея Пиманова. Знаменитый режиссёр и журналист скончался в возрасте 64 лет.

Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Зрителям Алексей Пиманов запомнился как ведущий программы «Человек и закон» — он участвовал в съёмках передачи на протяжении 25 лет. Он также занимался созданием фильмов и сериалов: режиссёр снял такие картины, как «Крым», «Мужчина в моей голове», «Охота на Берию» и другие проекты.