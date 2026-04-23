Мультфильм «Прыгуны» от Pixar выйдет в онлайне 28 апреля

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза мультфильма «Прыгуны». Анимационная лента выйдет в онлайне 28 апреля.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца с момента выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 6 марта. За это время «Прыгуны» собрали в прокате более $ 367 млн при бюджете в $ 150 млн. Мультфильм высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 94% свежести от обозревателей и 93% от зрителей.

«Прыгуны» рассказывают об учёной, которая создала технологию, способную переместить сознание человека в робота-бобра. Неравнодушная жительница, выступающая против разрушения природы, похищает технологию и сама становится зверьком. Она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и спасти их.