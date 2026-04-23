Анонс ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag — Resynced выйдет 9 июля

Компания Ubisoft официально анонсировала ремейк игры Assassin's Creed 4 Black Flag. Проект под названием Resynced выйдет 9 июля на ПК, PS5, Xbox Series. В игре будут русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Фото: Ubisoft

Разработчики также представили трейлер игры. В нём показали обновлённую графику пиратского экшена. На трансляции также появился актёр Мэтт Райан, который озвучил главного героя в оригинальной Black Flag — он рассказал о своём возвращении в ремейке и раскрыл дату выхода.

Ранее инсайдеры сообщали, что геймплей ремейка Assassin's Creed 4 полностью переработали, представив новую для серии боевую систему. Игрокам представят обновлённую систему лута и характеристик экипировки главного героя. Кроме того, создатели переработают систему боя в духе Assassin's Creed Odyssey и Valhalla.