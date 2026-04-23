Системные требования ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced
Компания Ubisoft представила системные требования Assassin's Creed: Black Flag Resynced — ремейка культовой Assassin's Creed 4. Игра выйдет 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series.
Для запуска потребуется ПК с процессором Intel Core i7-8700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660. Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i5-10600K и GeForce RTX 3060 на борту, а для гейминга в 4К с рейтрейсингом необходимы Intel Core i5-12700K и GeForce RTX 4090.
Для игры необходим SSD-диск.
Минимальные системные требования Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced (1080p/30 fps, низкие настройки, апскейлер на «Балансе»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5500 XT или Intel ARC A580 или NVIDIA GeForce GTX 1660
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 65 ГБ SSD.
Рекомендуемые системные требования Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced (1080p/60 fps, средние настройки, апскейлер на «Балансе»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10600K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 XT или Intel ARC B580 или NVIDIA GeForce RTX 3060
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 65 ГБ SSD.
Рекомендуемые системные требования Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced (1440p/60 fps, высокие настройки, апскейлер на «Балансе»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 3080
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 65 ГБ SSD.
Рекомендуемые системные требования Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced (4K/60 fps, ультра настройки, апскейлер на «Качестве»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 7 5700X3D или Intel Core i5-12700K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XTX или NVIDIA GeForce RTX 4090
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 65 ГБ SSD.
Комментарии