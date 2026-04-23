Новая боевая система, графика и Woodkid: детали Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced

Компания Ubisoft раскрыла детали игры Assassin's Creed Black Flag Resynced. Разработчики рассказали об изменениях в ремейке культового пиратского экшена 2013 года и показали геймплейный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Сражения в игре станут более динамичными по сравнению с оригиналам. Для проекта создали совершенно новую боевую систему: авторы сделали больший уклон в парирования и скрытые устранения противников. Разработчики также улучшили паркур, из-за чего сбегать от врагов и совершать незаметные убийства стало проще. Изменения коснулись и морских сражений: стрельбу с корабля «Галка» улучшили, а также добавили альтернативные режимы битвы на пиратском судне.

По открытому миру теперь можно перемещаться без загрузок. Локации были созданы с помощью новейшего движка под названием Anvil. Кроме того, в ремейке добавили трассировку лучей, что делает графику более современной.

Основной сюжет Assassin's Creed Black Flag авторы оставили практически без изменений, добавив новые эпизоды. У второстепенных персонажей, таких как Стид Боннет и Чёрная Борода, появятся новые сюжетные линии. В ремейке к команде Эдварда присоединятся три новых офицера.

Для игры несколько музыкальных композиций записал знаменитый музыкант Woodkid. Его произведения особенно запомнились фанатам по трейлерам к классическим частям серии.

Релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced состоится 9 июля на ПК, PS5, Xbox Series. В игре будут русские субтитры.