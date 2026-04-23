Сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун на грани закрытия — авторы ищут покупателей

Издание Variety сообщило, что сериал по знаменитому фильму «Бестолковые» находится на грани закрытия. Стриминговый сервис Peacock отказался от выпуска шоу.

По данным источников СМИ, компании CBS Studios и Paramount всё ещё продолжат разрабатывать проект. Сейчас авторы будут искать другую платформу для выпуска сериала.

«Бестолковые» впервые вышли в 1995 году. Комедия о жизни богатых девушек из Беверли-Хиллз основана на романе Джейн Остин «Эмма». Главные роли исполнили Алисия Сильверстоун («Взрыв из прошлого»), Пол Радд («Мстители: Финал»), Стейси Дэш («Принц из Беверли-Хиллз»), Бриттани Мёрфи («Сильная женщина») и другие актёры. Сериал должен стать продолжением классического фильма.