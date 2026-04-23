«Сплошная ностальгия»: критики смешанно оценили «Очень странные дела: Истории из 85-го»

23 апреля состоялась премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» — спин-оффа культового шоу от Netflix. Многие критики уже посмотрели проект и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 73% свежести, а на Metacritic — 52 балла из 100.

Обозреватели хвалят проект за стильную анимацию и ярких персонажей: пишут, что новые герои хорошо сочетаются в команде с любимыми Макс, Одиннадцатой и другими. Ругают сериал за слишком слабую привязку к оригинальным сезонам. Критики отмечают, что новое шоу получилось необязательным дополнением к «Очень странным делам».

Что пишут критики про мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го»:

Этот сериал умудряется отдать должное оригинальном шоу, одновременно предлагая что-то новое. Новые персонажи стали отличным дополнением к команде, только не стоит слишком задумываться, почему о ней никогда не говорили в «Очень странных делах».

Для выживания франшизе недостаточно одной лишь ностальгии. Мультсериал показывает, что «Очень странным делам» ещё предстоит усвоить этот урок.

После крайне раскритикованного финала «Очень странных дел» новая история стала настоящим облегчением.

Несмотря на сложности с определением того, для кого именно предназначен этот спин-офф, в «Очень странных делах: Истории из 85-го» есть несколько занимательных моментов.

«Очень странные дела: Истории из 85-го» — это яркое, но необязательное дополнение к вселенной «Очень странных дел».

Сериал представляет собой сборник самых разных элементов, который с трудом примиряет свой формат с оригинальным шоу.

Сюжет «Очень странных дел: Истории из 85-го» разворачиваются между вторым и третьим сезонами оригинального шоу — зимой 1985 года. Герои культового шоу, среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, сталкиваются с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, и только компания подростков сможет их остановить.