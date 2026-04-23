Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фильм «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом выйдет 1 июля

Фильм «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом выйдет 1 июля
Издание What's on Netflix раскрыло дату выхода фильма «Энола Холмс 3». Премьера продолжения детективной серии состоится 1 июля на стриминговом сервисе Netflix.

Первая часть вышла в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м появилось продолжение ленты. Суммарно обе картины посмотрели около 35 млн человек, что делает «Энолу Холмс» одной из самых популярных франшиз онлайн-кинотеатра.

Сюжет триквела расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше. В издании отметили, что действие новой картины будет происходить на островах Мальты.

Главную роль снова исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока Холмса вновь воплотит на экране Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») сыграет мать семьи.

О другом популярном фильме:
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
