«Я буквально нищий»: Стример Папич заявил, что не может поддерживать жизнь в Дубае

Стример Виталий Arthas Цаль, известный как Папич, на прямой трансляции прокомментировал своё финансовое положение. Поводом стал вопрос зрителя о смысле стримить при наличии достаточного капитала.

По словам контентмейкера, его ежемесячные расходы составляют десятки тысяч долларов и в ближайшее время он может уйти в минус. Папич уточнил, что не считает свой образ жизни роскошным — основные траты связаны с пребыванием в Дубае и сопутствующими расходами.

Это суперфигня. Я буквально нищий. Мне в принципе в Дубае сейчас не на что жить. У меня расходы буквально десятки тысяч долларов в месяц. Я скоро буду выходить в жёсткий минус, потому что я не могу поддерживать такую жизнь. Дело в том, что я не живу роскошно, это просто сама суть пребывания здесь, связанная с микромоментами вроде разных путешествий и прочих вещей, к которым я привык, но не моих путешествий очевидно.