Мультфильм «Шрек» вновь покажут в кинотеатрах в честь 25-летия картины

Студия Dreamworks анонсировала повторный показ мультфильма «Шрек». Культовый анимационный проект вновь покажут в мировых кинотеатрах с 15 мая.

Будущие показы приурочили к 25-летию оригинального мультфильма, который вышел весной 2001 года. Лента представила новый взгляд на классические сказки, мгновенно став хитом по всему миру, включая Россию. Главные роли в мультфильме озвучили Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона).

«Шрек» — одна из самых популярных франшиз студии Dreamworks, собравшая в общей сложности около $ 3 млрд в мировом прокате. Серия рассказывает о приключениях говорящего огра по имени Шрек, который живёт в мире вместе с Ослом и женой-принцессой Фионой, а также с персонажами из различных фольклорных сказок. Сейчас Dreamworks работает над пятой частью серии — её премьера состоится 30 июня 2027 года.