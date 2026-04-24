Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёры, сцены с которыми вырезали из «Аватар: Пламя и пепел», высказались на этот счёт

Комментарии

Уна Чаплин и Стивен Лэнг, сыгравшие в ленте «Аватар: Пламя и пепел» Варанг и полковника Куоритча, высказались по поводу того, что с их участие до финальной версии фильма не добралось много сцен.

По словам Уны, она принимает этот факт, он её не возмущает, но она же не обязана любить подобное как актриса, которая снималась в сценах и трудилась.

Принимаю, когда мои сцены или реплики вырезают… Но мне это не нравится. И я не обязана это любить, правда?

«Аватар: Пламя и пепел» стал одним из главных фильмов 2025 года, который похвалили за зрелищность, графику, персонажей и многое другое, но по большей части это тот же самый «Аватар».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android