Актёры, сцены с которыми вырезали из «Аватар: Пламя и пепел», высказались на этот счёт

Уна Чаплин и Стивен Лэнг, сыгравшие в ленте «Аватар: Пламя и пепел» Варанг и полковника Куоритча, высказались по поводу того, что с их участие до финальной версии фильма не добралось много сцен.

По словам Уны, она принимает этот факт, он её не возмущает, но она же не обязана любить подобное как актриса, которая снималась в сценах и трудилась.

Принимаю, когда мои сцены или реплики вырезают… Но мне это не нравится. И я не обязана это любить, правда?

«Аватар: Пламя и пепел» стал одним из главных фильмов 2025 года, который похвалили за зрелищность, графику, персонажей и многое другое, но по большей части это тот же самый «Аватар».