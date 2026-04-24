Второй сезон «Третьего лишнего» — самый популярный комедийный сериал 2026 года
По данным Deadline, второй сезон сериала «Третий лишний» пользуется бешеной популярностью, хотя с виду так и не скажешь, поскольку ленту в соцсетях обсуждали не очень охотно.
«Третий лишний» стал самым просматриваемым комедийным сериалом на стриминговых платформах в 2026 году на данный момент. Суммарно у него 1,2 млрд минут просмотра.
Картина представляет собой приквел комедии «Третий лишний» от автора «Гриффинов» Сета Макфарлейна с Марком Уолбергом в главной роли. Действие сериала разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед только недавно начал жить дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.
