Появились новые атмосферные кадры фильма «Закулисье реальности»

Кинокомпания A24 опубликовала новые атмосферные кадры фильма «Закулисье реальности». На них главные герои находятся в узнаваемых по крипипасте локациях, вызывающих тревогу.

Фото: A24

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube.

Главные роли сыграли Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Финн Беннетт. Премьера ленты в России состоится 4 июня.

