Марк Руффало раскрыл важный момент, касающийся будущего Человека-паука

Марк Руффало — один из тех актёров, кто любит преподносить информацию людям раньше необходимого. Он в очередной раз поделился важной деталью, касающейся будущего Человека-паука.

По словам Руффало, в какой-то момент Паучок будет сражаться с неким инопланетянином. О ком конкретно речь, он не рассказал, но факт остаётся фактом. Также неизвестно, увидим ли мы это уже в ленте «Человек-паук: Новый день».

Обещаю вам, это случится. Уверен на 1000%.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям, помимо Холланда, вернулись Зендея и Джейкоб Баталон. В фильме также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».